Çin'de Bosten Gölü'nde Balıkçılık Festivali Düzenlendi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Bohu İlçesi'nde bulunan Bosten Gölü'nde Cuma günü yeni balıkçılık sezonunun açılışını kutlamak için balıkçılık festivali düzenlendi. Yaz sonu ve sonbahar dönemi Bosten Gölü'nde balıkçılık için av mevsimi olarak biliniyor. Xinjiang'ın orta kesiminde yer alan Bosten Gölü, ülkenin en büyük iç tatlısu gölü ve Xinjiang'daki en büyük balıkçılık üssü olma özelliğini taşıyor.