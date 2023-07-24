Çin'de bir ortaokulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, göçük altından 15 kişinin çıkarıldığını ve mahsur kalan son kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Kazanın nedeni olarak spor salonunun çatısına yasadışı olarak perlit koyulması gösterildi.

HARBİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde Pazar günü bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya müdahale eden kurtarma ekipleri, göçük altından 15 kişinin çıkarıldığını ve Pazartesi günü sabah saatlerinde mahsur kalan son kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Kurtarılan dört kişinin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Eyalet İtfaiye ve Kurtarma Dairesi'nin verdiği bilgilere göre, çatı Pazar günü 14.56'da çöktü. Kaza meydana geldiği sırada Longsha bölgesindeki 34 Numaralı Qiqihar Ortaokulu'nda yaklaşık 1.200 metrekare alana kurulu spor salonununda 19 kişi bulunuyordu. Belediye Arama ve Kurtarma Merkezi, bu kişilerden dördünün enkazdan kendi imkanlarıyla çıktığını, 15'inse mahsur kaldığını bildirmişti.

Yapılan ön incelemede inşaat işçilerinin, spor salonuna bitişik bir eğitim binasının inşaatı sırasında spor salonunun çatısına yasadışı olarak perlit koydukları tespit edildi. Yağmurda içine su çeken ve ağırlaşan perlit, çatının çökmesine neden oldu.

Olay hakkındaki derinlemesine soruşturma devam ederken, inşaat şirketinin yetkilileri gözaltına alındı.