Çin'de bir fabrika atölyesi çöktü: 3 ölü, 8 yaralı

HOHHOT, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Perşembe günü bir fabrika atölyesinin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Ordos kenti acil durum yönetim bürosunun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, kaza Perşembe günü saat 15.00 sularında İjin Horo Sancağı'na bağlı Zasak kasabasındaki Mataihao kömür madeni fabrikasında meydana geldi. Atölyenin çökmesi sonucu 11 işçi mahsur kaldı.

Mahsur kalan işçilerin tamamı Cuma günü saat 3.55 itibarıyla kurtarılarak tedavi için yerel bir hastaneye sevk edilirken, 3 işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlgili departmanlar kazaya ilişkin soruşturma yürütüyor.