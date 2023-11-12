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Çin'de bir evin çökmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti

Çin'in Zhejiang eyaletinin Yongjia ilçesinde tadilat sırasında çöken bir evde dört kişi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan mahsur kalanlara herhangi bir hayati belirtiye rastlanmadı. Olayın nedeni araştırılıyor.