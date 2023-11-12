Çin'de bir evin çökmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti
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Çin'in Zhejiang eyaletinin Yongjia ilçesinde tadilat sırasında çöken bir evde dört kişi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan mahsur kalanlara herhangi bir hayati belirtiye rastlanmadı. Olayın nedeni araştırılıyor.
HANGZHOU, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yongjia ilçesinde bir evin çökmesi sonucu dört kişi yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililer, Cumartesi günü öğle saatlerinde tadilat sırasında çöken bir evde dört kişinin mahsur kaldığını söyledi. Pazar sabahı itibarıyla mahsur kalanlara ulaşılırken, herhangi bir hayati belirtiye rastlanılmadı.
Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya