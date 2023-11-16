Haberler ›› Dünya ›› Çin'de bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangında 38 kişi yaralandı ve 63 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.