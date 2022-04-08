Çin'de Bahçelerde Yunwu Çayının Hasadı Başladı - Haberler

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Çin'de Bahçelerde Yunwu Çayının Hasadı Başladı

Xinhua - Dünya
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Çin'de Bahçelerde Yunwu Çayının Hasadı Başladı

HANGZHOU, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaletinin Hangzhou kentinin Fuyang Bölgesine bağlı Lishan Kasabasında bir gönüllü, Anding Dağı'ndaki bir çay bahçesinde çevrimiçi satış için Yunwu çayını tanıtan bir video çekiyor, 8 Nisan 2022. Sıcaklığın artmasıyla birlikte, Anding Dağı'ndaki Yunwu çayı hasat mevsimine giriyor. Lishan Kasabası, yıllık üretim değeri 60 milyon yuanı […]

HANGZHOU, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaletinin Hangzhou kentinin Fuyang Bölgesine bağlı Lishan Kasabasında bir gönüllü, Anding Dağı'ndaki bir çay bahçesinde çevrimiçi satış için Yunwu çayını tanıtan bir video çekiyor, 8 Nisan 2022. Sıcaklığın artmasıyla birlikte, Anding Dağı'ndaki Yunwu çayı hasat mevsimine giriyor.

Lishan Kasabası, yıllık üretim değeri 60 milyon yuanı (yaklaşık 9.4 milyon ABD doları) aşan 6.000 mu'dan fazla (yaklaşık 400 hektar) Yunwu çay bahçesine sahip bulunuyor. Yerel yetkililer, Yunwu çayının katma değerini artırmak ve yerel halkın gelirini yükseltmek için çeşitli önlemler aldı. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Hangzhou, Nisan, Dünya, Haberler

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