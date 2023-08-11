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Çin'de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı

Dünya Haberleri

Çin'in Hefei kentinde bulunan bir çayın akıntısına kapılan küçük çocuğun kurtarıldığı anlar, film sahnelerini aratmadı.

Çin'in Hefei kentinde bulunan bir çayın akıntısına kapılan küçük çocuğun kurtarıldığı anlar, film sahnelerini aratmadı.

Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde yer alan bir çayda küçük bir çocuk akıntıya kapıldı. Yardım çığlıkları atarak akıntıdan kurtulmaya çalışan çocuğun imdadına ise genç bir adam yetişti. Çaya atlayarak, boğulmak üzere olan çocuğun yanına kadar yüzen genç adam, akıntıya aldırmadan küçük çocuğu kucaklayarak kurtardı. Saniye saniye kameralara yansıyan çocuğun kurtarılma anları ise film sahnelerini aratmadı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Dünya Haberler

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