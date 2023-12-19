Çin'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem: 111 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, dün gece 6.2 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Depremde 111 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin 6.2 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremden etkilenen Gansu eyaletinde 100 kişi hayatını kaybederken, Çinghay eyaletinde ise 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, depremin su, elektrik, ulaşım ve iletişim altyapılarına zarar verdiğini ifade etti.