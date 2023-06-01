Çin'de 3.200 yıllık yerleşim bölgesi keşfedildi

Çin'in Shaanxi eyaletinde bulunan Zhaigou kazı alanında yaklaşık 3.200 yıllık bir yerleşim bölgesi keşfedildi. Bölgedeki buluntular, Shang Hanedanlığı dönemine ait olduğu düşünülen bronz savaş arabaları, atlar, yeşim eşyaları ve çömlek kalıpları gibi eserlerden oluşuyor. Keşifler, Shang medeniyetinin çevre bölgeler üzerindeki güçlü etkisini de gösteriyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Qingjian ilçesinde bulunan Zhaigou kazı alanında ortaya çıkarılan kuş şeklindeki bronz parça. (Fotoğraf: Shaanxi Arkeoloji Akademisi / Dağıtım: Xinhua aracılığıyla)

Xİ'AN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Qingjian ilçesinde yaklaşık 3.200 yıl öncesine tarihlenen bir yerleşim bölgesi ortaya çıkarıldı.

Shaanxi Arkeoloji Akademisi araştırmacılarından Sun Zhanwei, Loess platosunda yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alana yayılan Zhaigou kazı alanında büyük ölçekli sıkıştırılmış topraktan yapılar, mezarlar, kül çukurları ve çömlek kalıpları bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki soyluların mezarlarında çok sayıda bronz savaş arabası ve atlar, yeşim eşyalar, kemik eşyalar, cilalı eşyalar ve kaplumbağa kabukları bulundu. Buluntular, Yin Harabeleri olarak da bilinen Yinxu'da daha önce benzer sosyal sınıflara ait mezarlardan çıkarılanlara benziyor.

Çin'in orta kesimindeki düzlüklerde yer alan 3.300 yıllık Yinxu'nun, Shang Hanedanlığı'nın (M.Ö. 1600-1046) son döneminde başkent olduğu doğrulandı. Zhaigou bölgesinin bulunduğu Shaanxi'nin kuzey bölgesi ise o dönemde bölgesel bir rejim tarafından yönetiliyordu.

Yeni keşifler, Shang Hanedanlığı bölgesi ile günümüzdeki Shaanxi'nin kuzey bölgesi arasında yakın ekonomik ve kültürel etkileşimin yanı sıra Shang medeniyetinin çevre bölgeler üzerinde güçlü etkisi bulunduğunu gösteriyor.

Sun, yeni keşiflerin ayrıca Shang Hanedanlığı'nın son döneminde Shaanxi'nin kuzeyinde oldukça gelişmiş bir bronz çağı medeniyetine işaret ettiğini ve böylece Shang Hanedanlığı'na yönelik arkeolojik çalışmalarda çığır açtığını belirtti.