Çin'de 2.000 yıllık mezar keşfedildi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 2.000 yıldan uzun geçmişi olan bir mezar gün ışığına çıkarıldı. Mezar, Savaşan Devletler Dönemi'ne tarihleniyor ve bölgede nadir görülen bronz savaş baltaları, bronz variller ve yeşim eşyalar da bulundu.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 2.000 yıldan uzun geçmişi olan bir mezar gün ışığına çıkarıldı.

Yerel arkeologların bildirdiğine göre, Pingguo kentinin Pantao köyünde bir rezervuar alanındaki yarımadada bulunan mezar, Savaşan Devletler Dönemi'ne (M.Ö. 475-221) tarihleniyor. Bölgede bronz savaş baltaları, bronz variller ve yeşim eşyalar da bulundu.

Guangxi'den arkeolog Huang Xin, mezarlıktaki eşyaların işaret ettiği türde bir üst düzey defin kalitesinin bölgede nadir görüldüğünü söyledi.

Guangxi Kültürel Kalıntı Koruma ve Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışan Wang Xing, "Bu tür bronz variller Guangxi'de nadir görülürdü. Son keşif, bu yerin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor" dedi.

Wang, buluntuların bölgenin geçmişte bir ulaşım merkezi olarak hizmet vermiş olma olasılığını gösterdiğini belirtti.

Arkeologlar ayrıca yakınlarda Neolitik döneme ait yedi alanın yanı sıra Song Hanedanlığı (960-1279) ve Qing Hanedanlığı (1644-1911) arasına tarihlenen seramik parçaları da keşfetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)