Çin'de 14. yüzyıldan kalma cami yıkımı protestolara neden oldu

Çin'in Yünnan eyaletinde 14. yüzyıldan kalma bir camiye yapılan renovasyon ve ilavelerin yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilmesi protestolara yol açtı.

Çin'in Yünnan eyaletinde 14. yüzyıldan kalma bir camiye yapılan renovasyon ve ilavelerin yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilmesi protestolara yol açtı.

Sosyal medya yer alan haberlere göre, Çinli Müslüman azınlık topluluğu Huilerin yoğun yaşadığı Nagu kasabasındaki tarihi Naciaying Camisi'ndeki yıkımı protesto eden vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

Yerel mahkemenin, 2020'de, caminin kubbesinin genişletildiği ve yeni minareler eklendiği renovasyonları "yasa dışı" ilan ederek verdiği yıkım kararının uygulanmasına vatandaşların direnç göstermesinin ardından bölgeye binlerce polis sevk edildi.

Polis caminin girişinde kordon oluştururken, yıkımı protesto eden vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Arbedede çok sayıda protestocu yaralanırken onlarca kişi gözaltına alındı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, protestocuların "sosyal düzeni ciddi şekilde ihlal ettiği" savunularak eylemde yer alanların 6 Haziran'a kadar polise teslim olmasını istedi.

1370'te inşa edilen Naciaying Camisinin tarihsel süreçte çok kez genişletildiği, en son 2001'de, Çin üslubundaki tarihi kısma ilave yeni bir cami bölümünün inşa edildiği belirtiliyor.

2019'da tarihi eser statüsüne alınan caminin yeni bölümlerinin kubbe ve minare yapısının Çin mimarisinin özelliklerini yansıtmadığı gerekçesiyle yıkımının istendiği iddia ediliyor.

Çin'de yerel halkın katkısıyla renove edilen camilere yönelik müdahaleler zaman zaman protestolara yol açıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Ningşia Özerk Bölgesi'nde 2017'de Hui cemaati tarafından restore ettirilerek yeniden ibadete açılan 600 yıllık Veycou Ulu Camisi'nin gerekli yapı planı ve inşaat izni taşımadığı gerekçesiyle verilen yakım kararı tepkilere sebep olmuştu.

Veycou yerel yönetiminin Ağustos 2018'de caminin yıkılacağını açıklamasının ardından Hui toplumunun cami çevresinde toplanarak kararı protesto etmesinin ardından yıkım durdurulmuştu.