Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü
BBC - Dünya
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Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.
Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.
Kaç kişinin hayatını kaybettiği bilinmiyor.
Kaza dağlık bir bölgede meydana geldiği için yangın çıktığı belirtildi.
Kunming'den yola çıkan MU5735 sayılı uçağın Guangşi'ye doğru gittiği aktarıldı.
CCTV görüntülerine göre bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Haberin detayları gelecek.