Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü

Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.

Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.

Kaç kişinin hayatını kaybettiği bilinmiyor.

Kaza dağlık bir bölgede meydana geldiği için yangın çıktığı belirtildi.

Kunming'den yola çıkan MU5735 sayılı uçağın Guangşi'ye doğru gittiği aktarıldı.

CCTV görüntülerine göre bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Haberin detayları gelecek.

Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü

BBC

Çin Halk Cumhuriyeti, Boeing 737, Uçak, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title