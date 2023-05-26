Çin'de 120 milyon yıl öncesine ait 53 dinozor ayak izi fosili keşfedildi

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Otog Dinozor İzi Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan ayak izleri, 10'dan fazla türe ait yaklaşık 10.000 iz ve tarih öncesi omurgalılar, balıklar, kaplumbağalar, timsahlar, omurgasızlar ve diğer canlılara ait fosillerle birlikte koruma altına alınıyor.

HOHHOT, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki yetkililer, yaklaşık 120 milyon yıl öncesine ait toplam 53 dinozor ayak izi fosili keşfedildiğini duyurdu.

Ordos kentindeki Otog Dinozor İzi Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan ayak izlerinin en büyüğü 43 santimetre uzunluğunda.

Yerel araştırmacı Zhang Lifu, bu bölgenin Kretase döneminde dinozorların yaşadığı bereketli bitkilerin bulunduğu göllerden oluşan sulak bir alan olduğunu söyledi. Zhang ayrıca yeni keşfedilen 53 ayak izinin tamamının etobur dinozorlara ait olduğunu kaydetti.

46.410 hektarlık araziyi kaplayan Otog Dinozor İzleri Ulusal Doğa Koruma Alanı, Çin'de dinozor izlerinin bulunduğu tek ulusal doğa koruma alanı niteliğinde. Burada dinozorların bıraktığı 10'dan fazla türe ait yaklaşık 10.000 iz ile tarih öncesi omurgalılar, balıklar, kaplumbağalar, timsahlar, omurgasızlar ve diğer canlılara ait fosiller de keşfedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Ordos Ulusal Doğa Koruma Alanı yetkilisi Dang Zhanping, fosillerin korunması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.