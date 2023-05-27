Çin'de 120 Milyon Yıl Öncesine Ait 53 Dinozor Ayak İzi Fosili Bulundu
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde etobur dinozorların fosilleşmiş ayak izleri keşfedildi. Yaklaşık 120 milyon yıl öncesine ait 53 fosil bulundu.
HOHHOT, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde bulunan etobur dinozorların fosilleşmiş ayak izleri görülüyor, 22 Mayıs 2023.
Yerel makamlar, burada yaklaşık 120 milyon yıl öncesinde yaşamış dinozorlara ait toplam 53 fosilleşmiş ayak izi keşfedildiği söyledi. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya