Çin'de 114 Adet Fildişi Ürün Ele Geçirildi

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde gümrük yetkilileri 114 adet fildişi ürün ele geçirdi. Ülkeye gelen paketlerin içinde bulunan fildişi ürünler ve kırmızı mercan ürünleri, yaban hayvanları koruma taahhüdü kapsamında yapılan denetimlerde tespit edildi.

TAİYUAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde gümrük yetkilileri 114 adet fildişi ürün ele geçirdi.

Eyaletin merkezi Taiyuan'daki yerel havalimanı gümrüğünün verdiği bilgilere göre yaklaşık 2,1 kilogram ağırlığındaki fildişi ürünler ve 70 gram ağırlığındaki dört adet kırmızı mercan ürün, ülkeye gelen paketlerin içinde ele geçirildi.

Çin, yaban hayvanları koruma taahhüdü kapsamında fildişinin ve fildişi ürünlerin ithalatını 2015 yılında askıya almış ve bu ürünlerin ticari olarak işlenmesi ve satışını 2017 yılında sonlandırmıştı.