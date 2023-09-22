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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarma isteğini dile getirdi.

NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda), ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu çerçevesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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