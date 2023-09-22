Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarma isteğini dile getirdi.