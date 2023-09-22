Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarma isteğini dile getirdi.
NEW YORK, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda), ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu çerçevesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya