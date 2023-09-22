Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkelerin eşitlik ve adaleti desteklemesi, barış ve güvenliği koruması, kazan-kazan sonuçları elde etmesi ve kalkınmayı sağlaması gerektiğini vurguladı. Han ayrıca, insan haklarına dair meselelerin siyasileştirilmesine ve çifte standart uygulanmasına karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, dünyayı çok taraflılığa bağlı kalmaya ve küresel yönetimi iyileştirmeye çağırdı.

Perşembe günü BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunun genel görüşmelerinde kapsamlı bir konuşma yapan Han, BM üyesi ülkelerin eşitlik ve adaleti desteklemeleri, barış ve güvenliği korumaları, karşılıklı fayda arayışında olmaları, kazan-kazan sonuçları elde etmeleri ve herkes için kalkınmayı sağlamaları, ayrıca açık ve kapsayıcı olmaları ve insan uygarlığını ilerletmeleri, çok taraflılığa bağlı kalmaları ve küresel yönetimi iyileştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Han, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin'in, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olacak tüm çabaları desteklediğini ve barışın bir an önce sağlanması için yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kalkınmanın uluslararası gündemin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirten Han, kalkınmanın getirdiği faydaların her ülke ve bireye daha adil şekilde ulaşmasının önemini vurguladı.

İnsan hakları konusuna da değinen Han, dünya ülkelerinin işbirliği yaparak uluslararası insan hakları davasını ilerletmeleri ve insan haklarına dair meselelerin siyasileştirilmesine ve bu alanda çifte standart uygulanmasına karşı çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, daha da önemli olarak, insan hakları ve demokrasinin başka ülkelerin içişlerine karışmak için siyasi bir araç olarak kullanılmasına tüm dünyanın karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Han, dünya ülkelerini çok taraflılığa bağlı kalmaya ve küresel yönetimi iyileştirmeye çağırdı.