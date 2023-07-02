Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Barış Forumu'nda konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen 11. Dünya Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünya barışı ve güvenliğini korumaya çağırdı ve Çin'in bu konuda çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Pazar günü Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen 11. Dünya Barış Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bütün tarafları dünya barışı ve güvenliğini korumaya çağırdı.

Han, uluslararası konjonktürde meydana gelen köklü değişimler karşısında Çin'in, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi gibi bir dizi büyük inisiyatif başlattığını, insanlık için ortak geleceğe sahip toplum inşa etme kavramına ilişkin anlayış ve tatbiki yolu sürekli olarak zenginleştirdiğini, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasına güçlü şekilde pozitif enerji verdiğini söyledi.

Çin'in dünya barışı ve güvenliğini korumak, küresel kalkınma ve refaha ulaşmak, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi savunmak ve insan gelişimi, güvenlik ve medeniyet alanlarında elde edilen başarıları paylaşmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Han, bu çerçevede dört öneri sundu.

Han, ilk olarak, bağımsızlık ve karşılıklı saygı ilkelerinin desteklenmesi, demokratik kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetme yönündeki bütün çabaların teşvik edilmesi ve farklı ülkelerdeki insanların değer yargılarını oluşturma yöntemlerine saygı gösterilmesi yönünde çağrıda bulundu.

İkinci olarak ise Han, ihtilafların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Han, başta etkili büyük ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun, karşılıklı güven inşa etmek, anlaşmazlıkları çözmek ve diyalog yoluyla güvenliği desteklemek için ilgili ülkelerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda barış müzakerelerini ve arabuluculuğu teşvik etme yönünde net bir tavır sergilemesi gerektiğini belirtti.

Han, üçüncü olarak küresel yönetişimi daha adil ve eşitlikçi hale getirmek için çok taraflılığın ciddi şekilde desteklenmesi ve uygulamasını istedi.

Dördüncü olarak da Han, tüm taraflara kapsayıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği yapılması yönünde çağrıda bulundu. Han, "Dengeli, koordineli ve kapsayıcı küresel kalkınmanın yeni bir aşamasını başlatmak için birlikte çalışmalı, uluslararası kalkınma işbirliğini teşvik etmeli, katılımcı ülkelerdeki insanların refahını iyileştirmeli ve dünya barışı için sosyal temeli sağlamlaştırmalıyız" dedi.

Han, Çin'in modernleşme sürecinin barışçıl kalkınma yolunu izlediğini ve Çin'in dünya barışını tereddütsüz şekilde savunacağını, inşa edeceğini ve destekleyeceğini vurguladı.

Etkinliğe, aralarında eski yabancı siyasi ileri gelenler, Çin'deki çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerin de olduğu 400'den fazla kişi katıldı.