Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve Peru'yu daha da güçlendirmeye çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve Peru arasındaki ilişkileri ileri seviyelere taşımak için karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye, işbirliği için güvence sunmaya ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ikili ilişkileri ileri seviyelere taşımak üzere Çin ve Peru'yu karşılıklı siyasi güveni daha da güçlendirmeye, tatbiki işbirliği için sağlam güvence sunmaya ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

Han, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Çarşamba günü Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iki ülkenin diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana geçen yarım yüzyılı aşkın sürede ikili ilişkilerin değişen uluslararası konjonktüre meydan okuduğunu ifade etti.

Bu yılın Çin-Peru kapsamlı stratejik ortaklığının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile ilgili işbirliği konusunda Peru'yu öncelikli ortak olarak gördüklerini ifade ederek, inisiyatifin teşvik edilmesinde daha derin ve somut sonuçlar elde etmek üzere Peru ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.