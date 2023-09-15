Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng BM Genel Kurulu'na katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumundaki genel müzakereye katılacak ve çeşitli toplantılara iştirak edecek.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 18-23 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 78. oturumundaki genel müzakereye katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü yaptığı açıklamada, Han'ın, genel müzakere kapsamında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'ne, İklim Hareketi Zirvesi'ne ve Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Küresel Kalkınma İnisiyatifi İşbirliği Sonuçları konulu üst düzey toplantıya katılacağını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca BM Genel Sekreteri, 78. Genel Kurul Başkanı ve ilgili ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde de bulunacak.