Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konularını ele aldı.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Çin ve Yunanistan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin müşterek inşasının yanı sıra medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenme alanlarında ortak iki ülke olduğunu belirten Xi, yarım asırı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlam şekilde gelişerek sürekli büyüme kaydettiğini vurguladı.

Yunanistan ile geleneksel dostluk ilişkilerine değer verdiklerini söyleyen Xi, yeni dönemde parlayacak iki ülke arası kapsamlı stratejik ortaklığın teşviki için stratejik rehberlik, açıklık ve işbirliğine bağlı kalmak üzere Yunanistan'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ve kültürel etkileşimin, Çin-Yunanistan ilişkilerinin iki önemli unsuru olduğunu vurgulayan Xi, Yunanistan ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu arttırmaya, ulaşım, gemi taşımacılığı, enerji, iletişim ve finans alanlarında işbirliğini derinleştirmeye, yeşil ekonomi, dijital ekonomi ile bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliği fırsatlarını artırmaya, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini desteklemeye ve Pire Limanı'nın uzun dönemli, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınması için çaba göstermeye istekli olduklarını belirtti.

Çinli işletmeleri Yunanistan'a yatırım yapmaya teşvik ettiklerini kaydeden Xi, Yunan şirketlerin Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğine katılmalarını ve Çin pazarına daha fazla yüksek kaliteli Yunan ürününün girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Çin ve Yunan Antik Medeniyetler Merkezi ve Antik Medeniyetler Forumu gibi halklar arası ve kültürel etkileşim mekanizmalarını desteklediklerini hatırlatan Xi, Yunanistan ile eğitim, kültür, bilimsel araştırma, turizm ve gençlik gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye, uluslararası iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı savunmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme sürecine deneyim ve güç katmaya istekli olduklarını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın 20. yıldönümü olduğunu vurgulayan Xi, Çin-AB ilişkilerinin hem halkların daha iyi koşullarda yaşamasına hem de dünyada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına katkı vereceğini ifade etti.

Xi, "Çin-AB ilişkileri, bağımsızlık, karşılıklı saygı ve faydaya dayalı bir işbirliği olmadan sağlıklı şekilde ilerleyemez" dedi.

Cumhurbaşkanı, iki tarafın birbirini doğru anlaması, uzlaşı içinde hareket etmesi, doğru yolda ilerlemesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliğini kapsamlı şekilde artırması için AB ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, "Yunanistan'ın bu bağlamda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

Miçotakis ise Xi'nin 2019 yılında Yunanistan'a yaptığı başarılı resmi ziyaretin Yunan halkı üzerinde derin etki bıraktığını ifade ederek, o tarihten bu yana Yunanistan-Çin ilişkilerinin güçlü bir gelişme ivmesi kaydettiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kayda değer sonuçlar verdiğini belirtti.

Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerini kaydeden Miçotakis, iki ülke arasındaki potansiyelden daha fazla yararlanarak gemi yapımı, gemi taşımacılığı ve temiz enerji gibi alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ve daha fazla Çinli turistin Yunanistan'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Miçotakis, Çin ile personel değişimini güçlendirmeye, kültürel ve halklar arası etkileşimleri artırmaya, Yunan ve Çin Antik Medeniyetler Merkezi'ni birlikte işletmeye, karşılıklı öğrenmenin savunucusu olmaya ve daha uyumlu ve dengeli uluslararası ilişkilerin kurulmasını teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyleyen Miçotakis, Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerdeki adil duruşunu takdir ettiklerini ve çok taraflı platformlarda Çin ile yakın işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.

Yunanistan'ın AB ile Çin arasındaki işbirliğinde köprü rolü oynamaya istekli olduğunu ifade eden Miçotakis, AB ve Çin'in eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri içinde birbiriyle çalışabileceğini ve Yunanistan'ın AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı gelişimini aktif şekilde desteklemeye devam edeceğini söyledi.