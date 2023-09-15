Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Zambiya Devlet Başkanı Hichilema Görüştü

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, başkent Beijing'de Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ve eşi Mutinta ile Xi ve Hichilema görüşmesi öncesinde fotoğraf çektirdi, 15 Eylül 2023.

Xi, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Hichilema ile Cuma günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü.

İki ülke lideri, Çin-Zambiya ilişkilerinin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Hichilema, Xi'nin daveti üzerine 10-16 Eylül tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)