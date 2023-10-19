Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya Enerji Ticaret Forumu'nu kutladı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü 5. Çin- Rusya Enerji Ticaret Forumu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Çin ve Rusya'nın yıllardır devam eden ortak çabaları sayesinde iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin çok yönlü, geniş kapsamlı, derinlemesine ve üst düzey bir işbirliği modeli oluşturduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, bu işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı Çin- Rusya tatbiki işbirliğinin iyi bir örneği olduğunu, ayrıca iki ülke ve genel olarak dünya için enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında olumlu bir rol oynadığını vurguladı.

Xi, Çin'in ileriye yönelik olarak üst düzey bir enerji işbirliği ortaklığı kurmak, enerji sanayi zincirinin ve tedarik zincirinin dayanıklılığını sürekli artırmak, ayrıca küresel enerji piyasasının uzun vadeli, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine ve temiz enerji işbirliği için küresel bir ortaklık kurulmasına daha fazla katkıda bulunmak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı gün içinde foruma bir kutlama mesajı gönderdi.