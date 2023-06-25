Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uganda'daki Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uganda'nın batısındaki Kasese bölgesinde bir ortaokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Xi, saldırıda hayatını kaybeden masumlar için derin üzüntüsünü bildirerek yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uganda'nın batısındaki Kasese bölgesinde bir ortaokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Xi, Cuma günü Çin hükümeti ve halkı adına Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye gönderdiği mesajında, saldırıda hayatını kaybeden masumlar için derin üzüntüsünü bildirerek yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Çin'in her türlü şiddet ve terör eylemini kınadığını, ayrıca terörle mücadele, ulusal güvenlik ve istikrarın korunmasında Uganda'ya güçlü destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.