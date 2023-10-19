Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya gelerek, Çin-Türkmenistan kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirme çağrısında bulundu. İkili ilişkilerin istikrarlı gelişimini sürdürmek için çalışacaklarını belirten Xi, her iki ülkenin temel çıkarları ve müşterek arzularına hizmet ettiğini vurguladı. İki lider, ekonomik ve teknolojik işbirliği gibi sektörleri kapsayan ikili işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan ile stratejik ortaklığı geliştirmek için çağrıda bulundu

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Türkmenistan kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirme çağrısında bulunarak, ortaklığın iki ülkenin temel çıkarları ile iki halkın müşterek arzularına hizmet ettiğini belirtti.

3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Beijing'de bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Perşembe günü bir araya gelen Xi, ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini sürdürmek için Türkmenistan ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkmenistan'ın Büyük İpek Yolu'nu canlandırmaya yönelik kalkınma stratejisi arasındaki uyumu güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Her iki tarafın da ikili ticaretin hacmini genişletmesi, ayrıca tıp ve sağlık hizmetleri, spor ve turizm alanlarında işbirliğini artırması gerektiğini belirten Xi, Türkmenistan'da en kısa zamanda Luban Atölyesi kurulması gerektiğine de değindi.

Berdimuhamedov ise Cumhurbaşkanı Xi'nin forum açılışında yaptığı konuşmanın, iki ülke arasında gelecekte yapılacak işbirliğinin rotasını çizdiğini söyledi.

Her iki tarafın da ekonomi ve enerji işbirliğinin yanı sıra halklar arası ve kültürel etkileşimi derinleştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydeden Berdimuhamedov, Çin-Orta Asya mekanizması gibi çerçeveler dahilinde çok taraflı iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İki lider, ekonomik ve teknolojik işbirliği gibi sektörleri kapsayan ikili işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Görüşme ve imza töreninde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi gibi üst düzey Çinli liderler de hazır bulundu.