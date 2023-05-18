Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile Çin-Orta Asya Zirvesi kapsamında görüştü. İkili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseldiğini belirten Xi, Çin-Türkmenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Perşembe günü Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Çin-Orta Asya Zirvesi için Çin'e gelen Berdimuhamedov'ı sıcak karşılayan Xi, Berdimuhamedov'un Ocak ayında Çin'e yaptığı başarılı resmi ziyarette ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseldiğini ve ortak bir geleceğe sahip toplum vizyonunun ikili düzeyde tatbikini duyurduklarını hatırlattı. Xi, böylece Çin-Türkmenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

2023'ün, Çin'in Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nde belirlenen yol gösterici ilkeleri tam olarak uyguladığı ilk yıl olduğuna işaret eden Xi, Çin'in modernleşme yolu aracılığıyla ulusun yeniden canlanma hedeflerini tüm cephelerde ilerletmede, partinin Çin halkını bir araya getirip onlara liderlik edeceğini söyledi.

Türkmenistan'ın kısa süre önce önemli bir iç siyasi gündemi tamamlayarak başarılı bir parlamento seçimi geçirdiğine değinen Xi, ülkenin Berdimuhamedov liderliğinde "güçlü bir devletin yeni çağının doğuşu" yolunda ilerlediğini ifade etti.

Çin ve Türkmenistan'ın, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 31 yıl boyunca karşılıklı saygı ve fayda ilkelerine dayalı dostane işbirliğini sürdürdüğünü söyleyen Xi, ikili ilişkinin muazzam bir potansiyele ve büyük beklentilere sahip olduğunu belirtti.

Xi, iki halkın da yararına olacak şekilde ilişkileri ilerletmek için Türkmenistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.