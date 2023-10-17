Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Beijing'de bir araya geldi. Xi, Vucic'in 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılımından memnuniyet duyduğunu ifade etti ve iki ülkenin dostane ilişkilerine vurgu yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Beijing'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Xi, eski dostuyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Vucic'in 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılımından ötürü samimi hoşnutluğunu ifade etti.

Sırbistan'ın Çin'in "sağlam dostu" olduğunu belirten Xi, ikili ilişkilerin son yıllarda uluslararası konjonktürdeki değişikliklere meydan okuduğunu ve Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki dostane ilişkilere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi, iki ülkenin altyapı inşaatı alanında işbirliğini teşvik ederken bir yandan da ikili işbirliğinin derinliğini, kapsamını, kalitesini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirdiğini belirtti.