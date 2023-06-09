Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sınır birliklerini güçlendirmeye çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülke sınırında görevli askeri birlikleri, sınırı savunma ve kontrol altında tutma becerilerini artırmaya ve ülke sınırları boyunca 'çelikten Çin Seddi' örmeye çağırdı.

HOHHOT, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülke sınırında görevli askeri birlikleri, sınırı savunma ve kontrol altında tutma becerilerini artırmaya ve ülke sınırları boyunca "çelikten Çin Seddi" örmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Çarşamba günü ülkenin kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki sınır yönetimi ve kontrolü ile sınır birliklerinin gelişimini denetlemek için çıktığı keşif turu sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Halk Kurtuluş Ordusu'nun İç Moğolistan'daki askeri komutanlığını ziyaret eden Xi, ülkenin kuzey sınırında güvenlik ve istikrarın sağlanmasında bölgenin sınır birliklerinin rolünden övgüyle söz etti.

ÇKP'nin 2012 yılında düzenlenen 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin'in sınır savunma çalışmalarında kaydettiği ilerlemeyi öven Xi, ülkedeki sınır birliklerinin askeri eğitim ve muharebe hazırlığını artırdığını, ayrıca sınır güvenliğini ve sınır bölgelerindeki istikrarı kararlılıkla koruduğunu belirtti.

Xi, sınır birliklerinin Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını etkili şekilde koruduğunu ifade etti.

Sınır savunmasının, ulusal istikrar ve hakimiyeti sağlamadaki önemini vurgulayan Xi, sınır birliklerini görev ve sorumluluk duygusunu güçlendirmeye ve sınırları ÇKP ve halk adına özenle korumaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı, partinin yeni teorileri aracılığıyla sınır birliklerinin uyumunu artırmak ve ruh hallerini güçlendirmek için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Xi, birliklerin siyasi disiplin, kamu ve yabancılarla ilişkilerde disiplin, etnik ve dini işlere ilişkin politikalar alanında daha fazla eğitim almalarının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı, sınır birlikleri arasında bütünlüğün ve yüksek derecede birliğin sağlanmasının önemine de işaret etti.

Xi, askeri eğitimi yoğunlaştırma ve savaşa hazırlığı artırma, bilişim teknolojisiyle desteklenmiş sınır savunması ve kontrolünde kapasite artırımını hızlandırma, sınır savunma görevlerinin ifa şeklini dönüştürme, askeri disiplini daha sıkı hale getirme, birlik düzenini muhafaza etme ve sınır savunma uzmanlarının sayısını artırma yönünde daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Sınır savunmasındaki parti ve hükümet daireleri, ordu, kolluk kuvvetleri ve sıradan insanlar arasında Çin'in benzersiz gücünü simgeleyen işbirliğini vurgulayan Xi, tüm tarafları ülke sınırlarını savunmada yeni bir çığır açmak için ortak çaba göstermeye çağırdı.