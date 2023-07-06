Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yu tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Julius Maada Bio'ya kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülkenin dostluğunu ve işbirliğini vurgulayarak, birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Julius Maada Bio'ya Salı günü kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve Sierra Leone'nin, kadim dostluğa sahip iki ülke olduğunu belirtti. Xi, iki ülkenin son yıllarda karşılıklı siyasi güveni sürekli arttırdığını, tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

Çin-Sierra Leone ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, Çin ile Sierra Leone arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacak şekilde sürekli geliştirilmesini teşvik etmek üzere, birbirlerini desteklemek, ayrıca dayanışma ve koordinasyon içinde çalışmak için Cumhurbaşkanı Bio ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.