Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sichuan'daki sel felaketinde kaybolanlar için arama kurtarma faaliyetleri istedi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sichuan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan insanlar için arama kurtarma faaliyetlerinin yapılmasını talimat verdi. Aynı zamanda güvenlik denetiminin güçlendirilmesi ve soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bir talimat yayımlayarak, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan insanlar için topyekun arama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmesini istedi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve güvenlik denetiminin güçlendirilmesi talimatını verdi.

Geçen hafta meydana gelen kısa süreli şiddetli yağış dalgası, Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli'ne bağlı Jinyang ilçesinde bir nehrin kenarında kurulu otoyol şantiyesinde sel felaketini tetiklemişti.