Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan'daki Saldırıya Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir siyasi mitingi hedef alan kanlı intihar saldırısının ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye taziye mesajı gönderdi. Xi, saldırıyı şiddetle kınayarak, Çin'in terörün her türüne karşı olduğunu vurguladı ve Pakistan'ın ulusal terörle mücadele eylem planını destekleyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir siyasi mitingi hedef alan kanlı intihar saldırısının ardından Salı günü Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, ağır can kayıplarına sebep olan patlama nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı olayda hayatını kaybedenler için Çin hükümeti ve halkı adına baş sağlığı dilerken, yaslı ailelere sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çin'in terörün her türüne karşı olduğunu vurgulayan Xi, saldırıyı şiddetle kınadı.

Xi, ülkesinin Pakistan'ı ulusal terörle mücadele eylem planını uygulaması yönünde kararlılıkla destekleyeceğine, ayrıca bölge ve dünyada barış ve güvenliği ortaklaşa korumaya devam edeceğine dair söz verdi.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün içinde saldırı dolayısıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e taziyelerini iletti.¦