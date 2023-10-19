Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Başbakanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya geldi. Xi, Çin ve Mısır'ın aynı amaçlara sahip ve birbirine güvenen iyi dostlar olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya geldi.

Xi, Çin ve Mısır'ın aynı amaçlara sahip ve birbirine güvenen iyi dostlar olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in uluslararası adalet ile hakkaniyeti ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını ortaklaşa korumak, ayrıca bölgeye ve dünyaya daha fazla emniyet ve istikrar getirmek üzere Mısır'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistin ile İsrail arasındaki mevcut duruma da değinen Xi, en büyük önceliğin kısa süre içinde ateşkesi sağlamak ve savaşı durdurmak olduğunu vurguladı.

Xi, çatışmanın genişlemesini ve hatta kontrolden çıkarak ciddi bir insani krize yol açmasını önlemenin kritik önemde olduğunu belirtti.

Dönem dönem ortaya çıkan Filistin-İsrail çatışmalarında temel çıkış yolunun "iki devletli çözümün" uygulanması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini ifade eden Xi, Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini kaydetti.

Xi, Çin'in, gerilimin azaltılması yönünde Mısır'ın oynadığı önemli rolü takdir ettiğini ve insani koridorların açılmasına yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.

Xi, Filistin sorununa mümkün olan en kısa zamanda kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak üzere Mısır'la ve Arap ülkeleriyle koordinasyonu artırmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Medbuli ise Mısır'ın ve Arap ülkelerinin, Filistin meselesindeki tutarlı ve adil duruşundan dolayı Çin'i takdir ettiğini ve mevcut krizin çözümünde daha büyük bir rol oynamasını beklediklerini söyledi.