Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika'ya taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika'da meydana gelen kasırga felaketi nedeniyle Meksika Devlet Başkanı'na taziye mesajı gönderdi. Xi, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, kasırgadan etkilenen bölgelerdeki insanlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve onların zorlukları aşacaklarına inandığını belirtti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika'da ağır kayıplara neden olan ani kasırga felaketi nedeniyle Pazar günü Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a bir taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Meksika'nın Guerrero eyaleti ile diğer bölgelerde meydana gelen, ağır can ve mal kaybına yol açan kasırga felaketi nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Xi, yaslı ailelere başsağlığı ve kasırgadan etkilenen bölgelerdeki insanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi ayrıca, afetten etkilenen bölgelerdeki insanların zorlukları aşacağına ve yurtlarını yeniden inşa edeceklerine olan inancını dile getirdi.