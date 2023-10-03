Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Devlet Başkanı seçilen Muhammed Muizzu'yu tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Devlet Başkanı seçilen Muhammed Muizzu'ya tebrik mesajı gönderdi. Xi, Çin ile Maldivler arasındaki dostane ilişkilerin önemine vurgu yaparak, ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Devlet Başkanı seçilen Muhammed Muizzu'ya tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ile Maldivler arasındaki dostane etkileşimin uzun bir geçmişe dayandığını söyledi.

İki ülkenin sadece güven ve karşılıklı yardıma dayalı samimi dostlar olmakla kalmayıp aynı zamanda müşterek kalkınma ve refah ortakları olduğunu kaydeden Xi, ikili ilişkilerin gelişimine büyük önem atfettiğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı geleneksel dostluğu ileriye taşımak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve iki ülke arasında geleceğe dönük, çok yönlü ve işbirliğine dayalı ortaklıkta yeni ilerlemeler kaydetmek üzere Devlet Başkanı seçilen Muizzu ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.