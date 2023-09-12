Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Libya'daki Fırtına Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Libya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan fırtına nedeniyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında Libya'da ağır can ve mal kaybına yol açan fırtına nedeniyle Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini, yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı ve yaralılar için şifa dileklerini iletti.

Xi, Libya halkının hep birlikte zorlukların üstesinden gelerek afetin yaralarını saracağına inancının tam olduğunu da ifade etti.