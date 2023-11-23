Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyumah Boakai'yi tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Liberya'da devlet başkanı seçilen Joseph Nyumah Boakai'ye bir tebrik mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve karşılıklı güveni derinleştirmek için Boakai ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Liberya'da devlet başkanı seçilen Joseph Nyumah Boakai'ye Salı günü bir tebrik mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve karşılıklı güveni derinleştirmek, ayrıca iki halka daha çok fayda getirmek üzere karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek için Boakai ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Xi mesajında Çin-Liberya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini belirtirken, Boakai'nin çalışmaları sayesinde Liberya'da toplumun her kesiminde oluşan tek Çin ilkesi uzlaşısından övgüyle söz etti.

Çin Cumhurbaşkanı, iki halkın Ebola ve Kovid-19 pandemisine karşı dayanışma sergilediğini, sosyoekonomik kalkınma alanında verimli bir işbirliği yürüttüğünü ve derin bir dostluk kurduğunu belirtti.