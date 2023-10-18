Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi için işbirliği sözü verdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi için finansman desteği ve işbirliği sözü verdi. Xi, projelerin ve personelin güvenliğini sağlamak için çaba gösterileceğini belirtti.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in hem imza projeleri hem de "küçük ama akıllı" geçim kaynağı programlarını teşvik ederek Kuşak ve Yol İnisiyatifi için tatbiki işbirliği yürüteceğini kaydetti.

Xi, Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol projelerine piyasa ve ticari faaliyet temelinde daha fazla finansman desteği sözü verdi.

Xi, Çin Kalkınma Bankası ve Çin İhracat-İthalat Bankası'nın her birinin 350 milyar yuanlık (48,75 milyar ABD doları) finansman aralığı kuracağını ve İpek Yolu Fonu'na 80 milyar yuan daha aktarılacağını söyledi.

Çin'in 1.000 adet küçük ölçekli geçim yardımı projesi yürüteceğini ve Luban Atölyeleri ile diğer girişimler sayesinde mesleki eğitim işbirliğini geliştireceğini söyleyen Xi, Kuşak ve Yol projelerinin ve personelinin güvenliğini sağlamak üzere daha fazla çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Xi, forum sırasında düzenlenen CEO Konferansı'nda toplam 97,2 milyar ABD doları değerinde anlaşmalar imzalandığını kaydetti.