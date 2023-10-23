Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu Çin'de ağırlayacak

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Francisco Petro Urrego'nun 24-26 Ekim tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bir başka Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise Pazartesi günkü olağan basın toplantısında ziyaretle ilgili ek bilgiler verdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Kolombiyalı mevkidaşı Petro için bir karşılama töreni ve bir ziyafet yemeği düzenleyeceğini belirten Mao, iki liderin yeni dönemde Çin-Kolombiya ilişkilerinin gelişimine yönelik bir yol haritası belirlemek üzere görüşmelerde bulunacağını söyledi. Mao, iki liderin bazı işbirliği anlaşmalarının imza törenine katılacağı bilgisini de paylaştı.

Mao, böylece Petro'nun göreve geldikten sonra Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olacağını söyledi.

Sözcü ayrıca, Kolombiya'nın Latin Amerika'daki önemli bir ülke olduğunu ve Çin-Kolombiya ilişkilerinin son yıllarda verimli işbirliğiyle sorunsuz şekilde geliştiğini ve bunun iki halka somut faydalar getirdiğini belirtti.