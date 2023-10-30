Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'daki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı Gönderdi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın Karaganda Bölgesi'nde meydana gelen maden kazası nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e bir taziye mesajı gönderdi. Xi, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yaslı ailelere başsağlığı diledi.
BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın Karaganda Bölgesi'nde meydana gelen maden kazası nedeniyle Pazartesi günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e bir taziye mesajı gönderdi.
Xi mesajında, ağır can kaybına neden olan maden patlaması nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.
Çin hükümeti ve halkı adına, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Xi, yaslı ailelere ise başsağlığı diledi.
Kaynak: Xinhua / Dünya