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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'daki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın Karaganda Bölgesi'nde meydana gelen maden kazası nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e bir taziye mesajı gönderdi. Xi, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yaslı ailelere başsağlığı diledi.