Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya ile ilişkilerin güçlendirilmesini vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüşerek, Çin'in Kamboçya'nın kalkınmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Kamboçya'nın Pentagon Stratejisi arasındaki sinerjiyi ilerletmeye ve Çin'in kalkınmasının Kamboçya halkına daha fazla kazanç sağlamasına hazır olduğunu söyledi.

Perşembe günü Beijing'de Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüşen Xi, bu yılın Çin ve Kamboçya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü ve aynı zamanda Çin-Kamboçya Dostluk Yılı olduğunu söyledi.

Xi, iki tarafın yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip, yüksek kaliteli, üst düzey ve yüksek standartlı bir Çin-Kamboçya topluluğu inşa etme rotasını çizmek için üst düzey stratejik iletişimi sürdürmesi gerektiğini belirtti.