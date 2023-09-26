Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı'na taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun vefatı dolayısıyla İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bir taziye mesajı gönderdi. Xi, Napolitano'nun İtalya'da geniş çapta saygı gören bir siyasetçi olduğunu ve Çin-İtalya dostluğuna uzun süre bağlı kaldığını ifade etti.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya, eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı gönderdi.

Napolitano'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Xi, merhumun ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Napolitano'nun İtalya'da geniş çapta saygı gören bir siyasetçi olduğunu kaydeden Xi, eski Cumhurbaşkanının Çin-İtalya dostluğuna ve iki ülke arasında daha güçlü etkileşim ve işbirliği oluşturulmasına uzun süre bağlı kaldığını, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasına olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi.

Çin-İtalya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının iki ülke ve halklarının yararına olacak şekilde sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere İtalyan mevkidaşı Mattarella ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.