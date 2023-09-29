Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Irak'taki Yangın Felaketi İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Irak'ta meydana gelen ve bir düğün salonunda çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yangın felaketi nedeniyle Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'e bir taziye mesajı gönderdi. Xi, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ileterek, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'e ülkede çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yangın felaketi nedeniyle bir taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Irak'ta bir düğün salonunda meydana gelen ve ağır kayıplara neden olan ölümcül yangın nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini ileten Xi, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.