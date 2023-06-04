Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde raydan çıkan bir trenin iki başka trenle çarpışarak çok sayıda ölüme sebep olması nedeniyle Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'ye ayrı ayrı taziye mesajları gönderdi.

Ağır kayıplara neden olan kazayı öğrendiğinde sarsıldığını söyleyen Xi, Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini iletti. Xi, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Çin Başbakanı Li Qiang da Modi'ye bir taziye mesajı gönderdi.