Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Henry Kissinger ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Beijing'de bir araya geldi. Xi, Kissinger'ın 100. yaş gününü kutladığını ve Çin-ABD ilişkilerinin önemini vurguladı. İki lider, karşılıklı saygı ve işbirliği ilkelerine dayalı olarak ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmek için görüşmeler yapmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, Kissinger'ın 100. yaş gününü yeni kutladığını ve Çin'i yüzden fazla defa ziyaret ettiğini, bu sefer ki ziyaretinin ise özel bir önem taşıdığını ifade etti.

Xi, 52 yıl önce Çin-ABD ilişkilerinde kritik bir dönüm noktasından geçilirken, o dönemin Çin lideri Mao Zedong, Çin Başbakanı Zhou Enlai, ABD Başkanı Richard Nixon ve Kissinger'in kayda değer stratejik vizyonları sayesinde, iki ülke arasında işbirliği yapılması yönünde doğru seçimi yaparak ikili ilişkileri normale dönüştürme sürecini başlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Bu sadece iki ülkeye fayda sağlamakla kalmadı, aynı zamanda dünyayı da değiştirdi" dedi.

Çin halkının dostluk ve arkadaşlığa değer verdiğini ifade eden Xi, "Eski dostlarımızı ve Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ile Çin ile ABD halkı arasındaki dostluğun güçlendirilmesine olan tarihi katkınızı asla unutmayacağız" diye konuştu.

Dünyanın yüzyılda görülmemiş büyük değişimlerden geçtiğini ve uluslararası konjonktürün büyük değişimlere tanık olduğuna işaret eden Xi, Çin ve ABD'nin bir kez daha izlenecek yol konusunda kritik bir noktada olduğunu ve iki tarafın yeniden bir seçim yapması gerektiğini belirtti.

Xi, geleceğe bakıldığında, Çin ve ABD'nin birbirlerinin başarısını tamamlayıp ortak refah elde etmeleri için her türlü nedene sahip olduğunu ve bunun anahtarının karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine uymak olduğunu söyledi.

"Bu temelde Çin, iki ülkenin iyi geçinmesi ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmek için doğru yolu bulmak adına ABD ile görüşmeler yapmaya hazır. Bu, iki tarafa ve tüm dünyaya fayda sağlayacak" diyen Xi, Kissinger ve ABD'deki diğer vizyon sahibi insanların, Çin-ABD ilişkilerini rayına oturtma sürecinde yapıcı rol oynamaya devam etmeleri temennisinde bulundu.