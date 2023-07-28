Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Chengdu'da bir araya geldi. İki lider, Çin-Gürcistan stratejik ortaklığının kuruluşunu ilan eden ortak bir bildiri yayımlayacak.

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Garibaşvili, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 31 yıl içinde Çin ve Gürcistan'ın siyasi karşılıklı güveni pekiştirdiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde kayda değer başarılar elde ettiğini belirtti.

Xi ayrıca Garibaşvili'nin ziyareti sırasında her iki tarafın Çin-Gürcistan stratejik ortaklığının kuruluşunu ilan eden ortak bir bildiri yayımlayacağını söyledi.

Xi, Çin ve Gürcistan'ın bu hamleyi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirerek ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle planlaması, stratejik ortaklığın sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi ve her iki ülkenin kalkınması ve yeniden canlandırılması için ivme sağlaması gerektiğini kaydetti.