Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Güney Afrika Nişanı Aldı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından Güney Afrika Nişanı ile ödüllendirildi. Xi, Güney Afrika ziyareti sırasında iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştiğini ve kapsamlı stratejik ortaklığın altın çağına girdiğini belirtti.

PRETORYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Güney Afrika'nın idari başkenti Pretorya'da Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın elinden Güney Afrika Nişanı aldı.

Nişan verme töreni, 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaret için ülkede bulunan Xi'nin Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüşmesinin ardından gerçekleşti. Xi, Güney Afrika ziyareti sırasında Çin- Afrika Liderler Diyaloğu toplantısına da Ramaphosa ile eş başkanlık yapacak.

Xi, törende yaptığı konuşmada iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin derinleşmeye devam etmesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurmasıyla birlikte, Çin-Afrika kapsamlı stratejik ortaklığının altın çağına girdiğini söyledi.

İki ülkenin uluslararası meselelerde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğünü ifade eden Xi, bu durumun ülkelerin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini etkin şekilde desteklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasına olumlu katkılar sağladığını belirtti.

Xi, uluslararası ortam nasıl değişirse değişsin, iki ülkenin dostane işbirliğini derinleştirme kararlılığını sürdüreceğini yineledi.

İki halk arasındaki dostluğu simgeleyen nişanı kıymetli bir hatıra olarak saklayacağını kaydeden Xi, Çin-Güney Afrika ilişkilerinin sürekli gelişimi için kararlı şekilde çaba gösterme sözü verdi.