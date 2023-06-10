Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için uygun koşulların oluşturulması çağrısı yaparak, Çin-Güney Afrika ilişkilerini ileri götürme taahhüdünde bulundular.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü. Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin-Güney Afrika ilişkilerini ileri götürme taahhüdünde bulunan liderler, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için uygun koşulların oluşturulması çağrısı yaptı.

Xi, Çin ve Güney Afrika'nın iki önemli gelişmekte olan ülke olduğunu ve iki ülkenin kardeşler gibi dostane ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Xi, Çin-Güney Afrika ilişkilerinin, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının korunması ve Çin- Afrika dayanışması ve işbirliğine yol gösterilmesi açısından önemli bir stratejik anlama sahip olduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, bu yılın BRICS için "Güney Afrika Yılı" olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişiminin, önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Xi, Çin'in ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak, ortak geleceğe sahip üst düzey Çin-Güney Afrika topluluğu kurmak, ortaklaşa şekilde hakiki çok taraflılığı uygulamaya koymak, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve uluslararası düzeni daha adil ve eşit hale getirmek üzere Güney Afrika'yla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Xi, Çin'in bu yıl çeşitli BRICS işbirliği faaliyetlerine başarılı şekilde ev sahipliği yapma konusunda dönem başkanı olan Güney Afrika'yı desteklediğini belirtti.

Ramaphosa ise Güney Afrika'nın Çin'le olan güçlü ve üst düzey stratejik ortaklığına çok değer verdiğini ve bu ortaklıktan son derece gurur duyduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin Afrika'ya fayda sağladığını kaydeden Güney Afrika Devlet Başkanı, Güney Afrika'nın Güney Afrika-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini desteklemek konusunda Çin'le çalışmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın BRICS işbirliğinin güçlendirilmesi için Çin ve diğer BRICS üyeleriyle iletişim ve koordinasyonu derinleştireceğini kaydetti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın Çin'in yayımladığı Ukrayna krizinin siyasi yolla çözüme kavuşturulmasına yönelik duruşunu bildiren belgeyi desteklediğini ve ilgili tarafların erken bir tarihte müzakerelere yeniden başlamasını umduğunu dile getirdi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın da dahil olduğu altı Afrika ülkesinin liderlerinden oluşan bir barış heyetinin, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ederek en kısa zamanda krizin sona erdirilmesine yönelik hamlede bulunacağını sözlerine ekledi.

Xi, Ramaphosa'ya Çin'in Ukrayna krizindeki pozisyonunun tutarlı olduğunu ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesine yönelik olduğunu söyledi.

Tüm tarafların krizin diyalog yoluyla çözülmesine yönelik elverişli şartlar oluşturmasını umduğunu dile getiren Çinli lider, Devlet Başkanı Ramaphosa ve ilgili Afrika ülkelerinin liderlerinin Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret eden bir barış heyeti oluşturmasının iyi bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Xi, tüm dünyada barışı seven ve adaleti destekleyen ülkelerin, barış görüşmelerinin teşvik edilmesine yönelik rasyonel bir ses vermesinin de beklendiğini belirtti.