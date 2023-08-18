Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'da BRICS Zirvesi'ne katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın davetlisi olarak 21-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 15. BRICS Zirvesi'ne katılacak ve Güney Afrika'da resmi temaslarda bulunacak.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın davetlisi olarak 21-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 15. BRICS Zirvesi'ne katılacak ve Güney Afrika'da resmi temaslarda bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Xi, Ramaphosa ile birlikte Çin- Afrika Liderler Diyaloğu toplantısına da eşbaşkanlık edecek.