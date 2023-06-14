Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin sorununun çözümü için üç maddelik öneri sundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin sorununun çözümü için üç maddelik bir öneri ortaya koydu. Xi, asli çözümün 1967'deki sınırlar baz alınarak tam egemenliğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında yattığını dile getirdi.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü konuk Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede Filistin sorununun çözümü için üç maddelik bir öneri ortaya koydu.

Xi, görüşmede Filistin sorununun yarım asrı aşkın bir süredir çözümsüz kalmasının Filistin halkı için büyük acılara neden olduğunu ve Filistin'e en kısa sürede adalet getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi ilk olarak, asli çözümün 1967'deki sınırlar baz alınarak tam egemenliğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında yattığını dile getirdi.

Xi, ikinci olarak Filistin'in ekonomik ve yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ve uluslararası toplumun Filistin'e kalkınma yardımını ve insani yardımları artırması gerektiğini belirtti.

Üçüncü olarak ise barış görüşmelerinin doğru şekilde ilerlemesinin önem arz ettiğini vurgulayan Xi, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosuna saygı duyulması ve aşırıya kaçan kışkırtıcı söz ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Xi, barış görüşmelerinin yeniden başlaması için uygun şartların oluşturulması ve Filistin'le İsrail'in barış içinde yaşamalarına yardımcı olacak somut çabalara katkı sunulması için büyük ölçekli, daha nüfuzlu ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının toplanması gerektiğini kaydetti.

Xi, "Çin, Filistin'e iç uzlaşmayı yeniden sağlamada ve barış görüşmelerini teşvik etmede destek olmak üzere olumlu bir rol oynamaya hazır" dedi.