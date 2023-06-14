Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beijing'de bir araya geldi. İki lider, Çin ile Filistin arasında stratejik ortaklığın kurulduğunu birlikte ilan etti.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beijing'de bir araya geldi.

Abbas'ın Çin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Xi, iki liderin geçen yılın sonlarında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katıldığını ve burada yaptıkları ikili görüşmede birçok konuda ortak uzlaşıya ulaştıklarını hatırlattı.

Xi, Mart ayında yeniden Çin Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle kendisine kutlama mektubu gönderen Abbas'a teşekkür etti. Abbas'ın bu yıl Çin'de ağırlanan ilk Arap devlet başkanı olduğunu kaydeden Xi, ziyaretin Çin-Filistin ilişkilerinin sağlamlığını simgelediğini belirtti.

Çin ve Filistin'in birbirine güvenen ve birbirini destekleyen iyi dost ve ortaklar olduğunu vurgulayan Xi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve Filistin Devleti'ni ilk tanıyan ülkelerden birinin Çin olduğunu ve ülkesinin, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri almaya yönelik haklı davasına her zaman kararlılıkla destek verdiğini kaydetti.

Xi, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş değişiklikler ve Ortadoğu'daki yeni gelişmelerle karşı karşıya kalan Çin, Filistin'le eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmeye ve Filistin meselesinin erken bir tarihte kapsamlı, adil ve kalıcı çözümü yönünde çalışmaya hazır" dedi.

İki lider, Çin ile Filistin arasında stratejik ortaklığın kurulduğunu birlikte ilan etti.

Stratejik ortaklığın kurulmasının, ikili ilişkilerde geçmişteki başarılar üzerine inşa edilen ve daha aydınlık bir geleceği müjdeleyen önemli bir kilometre taşı işlevi göreceğini söyleyen Xi, Çin'in bu fırsattan yararlanarak tüm alanlarda ikili dostluk ve işbirliğini geliştirmek için Filistin ile çalışacağını sözlerine ekledi.